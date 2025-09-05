В суде рассмотрят дело об изъятии земли у озера в «Полесье»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Ведомство выявило предполагаемое нарушение закона в Хотынецком районе (проверяя информацию, опубликованную в СМИ). Выяснилось, что к границам береговой линии озера Старое прилегают земельные участки, которые находятся в частной собственности.

При этом «водный объект имеет гидравлическую связь с другими русловыми водными объектами». Это удалось установить совместными усилиями прокуратуры и Росреестра.

Часть этих участков (общей площадью 9 тысяч 542 квадратных метра) находится непосредственно в границах береговой полосы озера. Это и посчитали нарушением действующего законодательства.

В итоге прокуратура направила в суд иск об истребовании частей участков, занятых береговой линией, из собственности физлица в собственность государства. Также ведомство требует внести соответствующие поправки в Единый государственный реестр недвижимости.

Напомним, речь идёт не о рядовом озере, а об объекте, который находится в парке «Орловское полесье», популярном месте отдыха. После того, как у земли сменился собственник, свободный доступ к озеру оказался перекрыт, что и вызвало многочисленные жалобы. Сообщалось, что на данный момент владельцем является ИП Пилюгин С. В..

