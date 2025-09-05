Вклады и инвестиции. В России растет интерес к комплексным финансовым решениям

На проходящем во Владивостоке ВЭФ-2025 озвучили статистику спроса россиян на инвестиционные продукты и вклады.

По данным аналитиков ВТБ, с начала года в стране наметилась тенденция к росту интереса ко вкладам в сочетании с инвестпродуктами. Он увеличился в 1,5 раза. При этом количество клиентов, выбравших комплексные финансовые решения, превысило полмиллиона человек.

В банке доля клиентов, у которых одновременно есть и вклад, и инвестиционный продукт, составляет 16% от общего количества вкладчиков. На них приходится 38% от общего портфеля рублевых вкладов банка.

По мнению члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, результаты исследования говорят об укреплении тренда на более сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию.

– Для состоятельных клиентов наступило время облигационного ренессанса из-за снижения ставок по депозитам и неоднозначной конъюнктуры на рынке акций. Розничные инвесторы постепенно начинают смотреть в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. Тем не менее, вклад остается надежным и понятным инструментом, доходность по которому на короткой дистанции обгоняет инфляцию в разы. Сочетание депозита и инвестиционных стратегий может стать сбалансированной стратегией по сохранению и приумножению средств, – прокомментировал статистику Дмитрий Брейтенбихер.

Так, по данным Мосбиржи, в июле текущего года физлица вложили в ценные бумаги 232,4 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, годом ранее. Любопытно, что клиенты чаще выбирают облигации. За месяц в них вложили 206,8 миллиарда рублей – в 3,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Еще одна тенденция – часть денежных средств с закрывающихся вкладов клиенты с высоким достатком переводят в ценные бумаги и иные инвестиционные активы. В июне переток денег с рублевых вкладов на брокерские счета составил более 21 миллиарда рублей, в июле – порядка 17 миллиардов.

