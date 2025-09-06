В Орловской области надо построить 325 тысяч жилых «квадратов»

На данный момент построено 230 тысяч квадратных метров.

В Орловской области за восемь месяцев 2025 года введено в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные привел губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований. «Такая динамика позволяет надеяться, что поставленные на 2025 год задачи в секторе будут реализованы: четвертый квартал года традиционно является периодом завершения множества проектов строительства», – сказал Андрей Клычков.

По сообщению пресс-службы губернатора, за январь-август 2025 года в Орловской области введено в строй на 3,9 процента больше жилых помещений, чем годом ранее за аналогичный период. При этом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ региону установлен плановый показатель в размере 325 тысячи квадратных метров.

В свою очередь Орелстат сообщил, что населением Орловской области за счет собственных и привлеченных средств построено 869 новых жилых домов общей площадью 128,6 тысячи квадратных метров, что составляет 66,8 процента от всей площади жилья, введенного в январе-июле 2025 года. Из них 220 жилых домов площадью 17,4 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 1083 квартиры в 15 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 64 тысячи квадратных метров.

«С 2018 года в Орловской области было введено в эксплуатацию почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья при целевом показателе Минстроя России 1,6 миллиона квадратных метров, – добавили в пресс-службе губернатора. – По итогам 2024 года показатель ввода жилья был перевыполнен на 19,5 процента: при плане 322 тысячи квадратных метров жилья введено 385 тысячи квадратных метров. Сегодня эта работа активно продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

ИА “Орелград”