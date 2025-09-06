Орловец получил приговор за «пьяное» ДТП

В результате аварии серьезно пострадал пассажир автомобиля.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор Орловского районного суда по уголовному делу о «пьяном» ДТП. Ранее не судимый местный житель был признан виновным по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы. Однако затем суд первой инстанции, на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ, назначенное наказание в виде 2 лет лишения свободы заменил ему на 2 года принудительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства.

В качестве дополнительного наказания осужденного на 2 года 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Проще говоря, орловца осудили за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Преступление совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения. В судебном заседании вину в совершении указанного преступления он признал.

Из материалов дела следует, что осужденный сел за руль своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне автомобиля находился его знакомый. Водитель превысил допустимую скорость движения, из-за чего не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и протаранил дерево. Пассажир получил травмы, в том числе перелом ребра и повреждения легкого.

Защитник впоследствии подал апелляционную жалобу, в которой просил областную судебную коллегию по уголовным делам приговор в отношении него изменить. Он посчитал, что суд первой инстанции при назначении наказания недостаточно учел смягчающие наказание обстоятельства, а также данные о личности виновного, а именно его возраст и состояние здоровья, то, что он ранее не был судим, характеризуется положительно, трудоустроен.

По его мнению, суд также не учел, что осужденный имеет малолетнего ребенка, которого воспитывает один, и влияние назначенного наказания на дальнейшую судьбу его малолетнего сына. Кроме того, сам осужденный в своей апелляционной жалобе указал, что в результате ДТП он тоже получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью. Однако облсуд отказал в удовлетворении заявленных требований, а в своем постановлении отметил: тот факт, что «пьяный» водитель в результате ДТП сам получил тяжкий вред здоровью, как об этом указывает сторона защиты, основанием для смягчения наказания не является. Что касается ребенка осужденного, то его судьбой займутся органы опеки и попечительства.

ИА “Орелград”