Жители Ливен стремятся работать в индустрии красоты

В Ливнах назвали наиболее востребованные социальные контракты.

О деятельности Центра социальной защиты населения на рабочем совещании в администрации Ливен рассказала руководитель этого учреждения Татьяна Полякова. Из ее доклада следует, что Центр предлагает местным жителям 38 видов мер социальной поддержки в виде различных выплат. Всего него насчитывается свыше 20 тысяч клиентов. Оказание государственной социальной помощи, в том числе и на основании социального контракта остается приоритетным направлением деятельности учреждения, отметила Полякова.

«Это совершенно новый механизм, который направлен на стимулирование активных действий самой семьи или одиноко проживающего гражданина по преодолению трудной жизненной ситуации, – акцентирует спикер. – В 2024 году было заключено 62 контракта по четырем направлениям. Приоритетным направлением считается контракт, заключенный на развитие предпринимательской деятельности, так как полученные средства имеют целевое назначение».

По данному направлению в 2024 году было заключено 30 контрактов на общую сумму 10,5 миллиона рублей, а размер выплаты составлял 350 тысяч рублей. Предпочтение при выборе вида деятельности отдавалось парикмахерским услугам, ногтевому сервису, а также пассажирским и грузовым перевозкам, сообщила Татьяна Полякова.

По ее словам, за восемь месяцев текущего года заключено 26 контракта на общую сумму 9 миллионов рублей, причем еще шесть претендентов ждут решения экспертной комиссии по своим заявкам.

«В этом году спектр деятельности значительно расширился, – добавили в администрации Ливен со ссылкой на доклад. – Социальный контракт на развитие своего дела получили пекари, автослесари, специалисты в сфере строительства. Три человека средства соцконтракта использовали на приобретение оборудования для фотостудии. Но индустрия красоты остается в приоритете. По направлению «поиск работы» в 2024 году было заключено 28 социальных контрактов на 1,47 миллиона рублей: 20 человек трудоустроились, семь человек получили лишь первую выплату, а один контракт был расторгнут».

В текущем году 17 человек заключили соцконтракт по данному направлению на сумму 790 тысяч рублей. Из них 11 человек трудоустроились и шесть человек получили первую выплату. По направлению «преодоление трудной жизненной ситуации» в 2024 году в Ливнах было заключено четыре контракта общей «ценой» 161 тысяча рублей, в текущем году по данному направлению заключено еще четыре контракта на сумму 172 тысячи рублей.

«Данное направление считается самым не эффективным, так как, воспользовавшись денежными средствами, граждане не улучшили свои условия жизни. По направлению ведение личного подсобного хозяйства – контрактов не было», – подытожила Татьяна Полякова.

