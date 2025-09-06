Под Орлом неудачливый грабитель влез в чужой дом ради книг

Дело о необычной краже раскрыли в Верховском районе.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Верховским районным судом Орловской области. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). Как следует из обвинения, в дневное время подсудимый, проходя по деревне, внезапно решил забраться в чужой дом в поисках наживы.

В период времени с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, более точное время следствие не установило, он без спроса и согласия собственника прошел на территорию чужого домовладения. Поднял с земли кирпич и с его помощью разбил окно, через которое затем незаконно проник внутрь чужого дома. Там он обнаружил и, сложив в полиэтиленовый пакет, выставил через окно из квартиры «печатные издания в количестве 25 штук». В этот момент его заметили хозяева дома, поэтому действия преступника были квалифицированы как грабеж, а не как кража, под которой понимается тайное хищение чужого имущества.

Материальный ущерб от действий преступника следствием и судом был оценен в 2678 рублей 90 копеек. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал и вот что он рассказал. С его слов, во время прогулки по деревне его внимание привлекли книги, лежавшие на подоконнике чужого дома. За ними-то он и полез в разбитое окно. Грабитель пояснил суду, что хотел забрать книги для чтения. И даже предусмотрительно захватил с собой полиэтиленовый пакет черного цвета, чтобы унести добычу.

В него он сложил 25 книг, которые лежали не только на подоконнике, но и на полу около шкафа. Пакет с книгами он успел выставить через окно и уложить на землю. Но когда начал вылезать сам, к дому подошли хозяева – мужчина и женщина. Преступник перепугался, влез обратно и попытался спрятаться в чужом доме. Но хозяйка дома успела даже сфотографировать его на мобильник. Отсидевшись в чужом доме и поняв, что сторожащие его во дворе хозяева уже вызвали полицию и никуда не уйдут, преступник попросил их его отпустить. Хозяева разрешили ему уйти, причем ушел он вместе с украденными книгами, которые чуть позже у него изъяла полиция. В результате грабитель-неудачник получил наказание в виде 250 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»