Суд обязал привести в порядок «дом с нечистотами»

Решить с управляющей компанией проблему полюбовно не удалось.

Глазуновский районный суд рассмотрел исковые требования местного прокурора к «Глазуновской управляющей компании» о понуждении последней к совершению определенных действий. Прокурор выступил в интересах неопределенного круга лиц. Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения требований федерального законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами. В ее рамках были выявлены нарушения в работе указанной выше фирмы. По мнению прокуратуры, она ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного в поселке Глазуновка на улице Молодежной.

Из иска следовало: состояние внутренней отделки стен подъездов и помещений, входящих в состав общего имущества, не соответствует установленным требованиям; на стенах повсеместно имеются разрушения и отслаивание лакокрасочного покрытия; на потолке в подъездах имеются многочисленные трещины штукатурного слоя и отслаивание отделочных слоев покрытия; частично разрушен и повсеместно выщерблен пол.

Но особо прокуратура отметила такой факт: в первом подъезде система канализации находится в таком техническом состоянии, что нечистоты, при перенаполнении системы, «находят выход в подъезд». По итогам проверки прокуратура пыталась решить проблему, в том числе с выходом нечистот прямо в подъезд, без судебного разбирательства. В частности, генеральному директору «Глазуновской управляющей компании» было внесено представление об устранении нарушений. Однако по результатам его рассмотрения «достаточных мер к их устранению не принято, ремонтно-восстановительные работы в МКД не начаты».

Прокурор просил суд обязать управляющую компанию в течение восьми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по ремонту и надлежащему техническому содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома, а именно: восстановить внутреннюю отделку стен, потолков и пола в подъездах, а также отремонтировать систему канализации, исключив выброс отходов в подъезд.

«Бездействие должностных лиц ООО «Глазуновская управляющая компания» влечет нарушение прав собственников и лиц, проживающих, пребывающих в указанном многоквартирном жилом доме на безопасные и благоприятные условия проживания (пребывания). При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и удовлетворил иск в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА “Орелград”