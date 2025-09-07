В Орловской области подешевел продуктовый набор

Снижение цен на некоторые продукты питания объясняется сезонным фактором.

В Орловской области в июле 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 22 145,1 рубля в расчете на месяц. По сравнению с июнем 2025 года он подорожал на 0,6 процента. Однако при этом стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 7098 рублей, и он по сравнению с предыдущим месяцем подешевел на 7,2 процента. Такие данные обнародовал Орелстат.

«В июле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,4 процента, в том числе на непродовольственные товары цены увеличились на 0,2 процента, услуги на 2,8 процента, а цены на продовольственные товары снизились на 1,2 процента, – добавили в Орелстате. – Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в июле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3 процента (в июле 2024 года – 100,6 процента)».

В свою очередь Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу пояснило, что в июле заметно дешевели овощи и фрукты, поскольку на рынок начала поступать продукция урожая этого года. Предложение овощей как от местных производителей, так и из других регионов России выросло. Цены на импортные фрукты и овощи – бананы, груши, виноград, помидоры – также снизились по сравнению с июнем. Существенную роль в этом сыграло укрепление рубля в предыдущие месяцы.

Некоторые непродовольственные товары, такие как техника, электроника и автомобили, по аналогии с продуктами питания тоже подешевели потому, что сказалось укрепление рубля. По мнению регулятора, на цены повлияло и снижение спроса на фоне охлаждения кредитования: из-за высоких ставок по потребительским кредитам орловцы более сдержанно пользуются заемными средствами. Под влиянием высокой ключевой ставки спрос растет более умеренно, курс вернулся к уровням середины 2024 года. Снижение инфляции становится все более устойчивым.

«Но есть и поводы для осторожности, – предупредила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева. – Люди и бизнес привыкли к быстрому росту цен и пока не верят, что будет низкая инфляция. И это может вновь подстегнуть рост цен. Плюс предприятиям по-прежнему не хватает рабочих рук. Не исключено, что такая ситуация обернется очередной «гонкой зарплат» с последующим ускорением роста цен. Поэтому мы должны проявлять осторожность в снижении ставки. Иначе борьбу с высокой инфляцией придется начинать заново».

ИА “Орелград”