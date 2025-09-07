Орловский браконьер застрелил кабана из нелегальной винтовки

Удивительные подробности всплыли во время судебного процесса.

Глазуновский районный суд рассмотрел уголовное дело с участием заместителя Орловского природоохранного межрайонного прокурора и представителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Местный житель был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ. Суд посчитал, что мужчина совершил умышленные преступления против общественной безопасности и экологическое преступление.

Из материалов дела следует, что летом 2023 года данный гражданин на чердаке хозяйственной постройки, расположенной возле бесхозного нежилого дома, нашел однозарядную спортивно-охотничью винтовку ТОЗ-8М. Согласно заключению эксперта оружие изготовлено промышленным способом и является пригодным для стрельбы винтовочными спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм. Там же, на чердаке, мужчина нашел 29 патронов нужного ему калибра.

О таких находках следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Такие находки в добровольном порядке можно сдать полиции или Росгвардии, за это даже положено денежное вознаграждение. Но мужчина решил забрать себе и винтовку, не состоящую на регистрационном учете, и патроны. Суд установил, что подсудимый является охотником. Вот он и решил использовать на охоте найденную винтовку.

На добычу зверя он отправился, не имея на то специального разрешения. Такие разрешения выдаются региональным управлением экологического надзора и природопользования. На охоту браконьер отправился в декабре 2023 года. На снегоходе на территории государственного природного биологического заказника «Глазуновский» он выследил дикого кабана. Заказник является особо охраняемой природной территорией, на которой охота запрещена. Браконьер знал об этом, но все равно выследил и тремя прицельными выстрелами застрелил кабана.

Тушу животного он при помощи троса прицепил к снегоходу и отвез домой, где в помещении гаража освежевал свою добычу. Действия подсудимого были квалифицированы как незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также как незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, освободив его от уголовной ответственности, но назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»