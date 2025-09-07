В Ливнах отчитались о выплатах участникам СВО

Информация прозвучала на рабочем совещании в мэрии.

О работе с участниками СВО и членами их семей на рабочем совещании при главе города Ливны рассказала заведующая отделением филиала по Ливенскому району и городу Ливны казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения» Татьяна Полякова. По ее словам, с началом специальной военной операцией появился целый блок новых нормативных правовых документов, касающихся участников СВО и членов их семей. В частности, центр соцзащиты занимается реализацией указов губернатора № 216 и № 300, которыми были введены социальные выплаты.

«Так за отчетный период, выплату за погибших военнослужащих получили 24 человека (размер выплаты составляет 1 миллион рублей) и 56 раненым было выплачено по 500 тысяч рублей, – сообщается на сайте администрации города Ливны. – Нормативная правовая база, касающаяся данной категории, постоянно меняется. Появляются новые, вносятся изменения в действующее законодательство».

Так, в июле 2025 года правительство Орловской области внесло изменения, согласно которым выплата производится теперь не за одно, а за каждое ранение, если с момента его получения прошло не более трех лет. Кроме того, недавно был утвержден порядок льготного зубного протезирования для участников СВО. А губернатор своим новым указом ввел единовременную денежную выплату в размере не более 500 тысяч рублей для тех, кто организует обустройство мест погребения Героев Российской Федерации.

Как сообщили в администрации Ливен, на совещании также выступила социальный координатор Орловского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ерохина. Она рассказала, что в 2025 году в Ливнах и Ливенском районе в фонд обратились более 120 граждан. их волновали вопросы получения удостоверений ветерана боевых действий и денежных выплат, назначения мер социальной поддержки, предоставления льгот по коммунальным платежам, обеспечения техническими средствами реабилитации, содействия в оформлении и восстановлении документов, санаторно-курортного лечения и др.

ИА “Орелград”