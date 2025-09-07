Переселенке из Казахстана отказали в пенсии из-за низкого ИПК

Женщине не хватило индивидуального пенсионного коэффициента.

Хотынецкий районный суд рассмотрел исковые требования местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР) по Орловской области. Женщина просила о включении периода ее работы в Казахстане в трудовой стаж и назначении ей пенсии по старости. В иске она указала, что в декабре 2024 года она обратилась в ОСФР с заявлением о назначения пенсии по старости, но получила отказ. Из последнего следовало, что пенсионное обеспечение граждан, работавших как на территории России, так и в Казахстане, регламентируется Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.

Согласно этому документу трудовой стаж вплоть до 13 марта 1992 года засчитывается без дополнительного подтверждения. А вот трудовой стаж после указанной даты, приобретенный на территории Казахстана, как и сведения о заработной плате за весь период трудовой деятельности там надо подтверждать. Понятно, что делать это должны компетентные органы. Орловское ОСФР направляло в Казахстан формуляр для подтверждения сведений о стаже работы и заработной плате истицы за период с 1984 по 1995 годы. Ответ в Орел пришел из государственного архива города Караганды, но, по мнению орловских чиновников, он «оформлен не в соответствии с требованиями».

«Истица сама обратилась в Министерство юстиции РФ по Орловской области с заявлением об оказании правовой помощи по истребованию документов, – сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда. – Ею получен ответ с указанием периодов работы и заработной платы в Республике Казахстан, с которым она вновь обратилась в ОСФР по Орловской области. Однако ОСФР по Орловской области ей вновь было отказано в назначении пенсии по тем же причинам. Не согласившись с данными отказами, истица обратилась в суд».

Суд внимательно изучил материалы дела и решил удовлетворить исковые требования лишь частично. В судебном заседании был представлен и изучен расчет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и страхового стажа. Оказалось, что даже с учетом включения в страховой стаж спорного периода работы, ИПК истицы на момент ее обращения в прошлом году в органы с заявлением составил 23,713, что не дотянуло до требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента. В 2024 году требуемый ИПК составлял не менее 28,2.

«Суд удовлетворил требования истицы о включении периода работы в Республике Казахстан в трудовой стаж, но отказал в назначении пенсии, поскольку нет необходимой величины ИПК. Решение не вступило в законную силу», – подытожила пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА “Орелград”