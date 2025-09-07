Подрядчик отсудил у мэрии деньги за работы в детсаду

Чиновники привычно не оплатили выполненный контракт в установленный срок.

Очередной спор подрядчика с городским властями рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление в арбитраж поступило от индивидуального предпринимателя. Претензии он предъявил сразу двум ответчикам: муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областной столицы.

В судебное заседание представитель мэрии не явился, хотя о месте и времени судебного разбирательства был извещен надлежащим образом. Поэтому спор был рассмотрен в отсутствие представителя администрации города. Истец в своем заявлении указал, что в октябре 2024 года он заключил муниципальный контракт с МКУ «ОМЗ города Орла». В соответствии с ним подрядчик выполнил работы по дообрудованию системы электроосвещения на территории МБДОУ «Детский сад №90 комбинированного типа», расположенного в Орле на улице Картукова.

Цена контракта составляла 303,5 тысячи рублей. В нем было указано, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла. Контракт также предусматривал, что расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания им документа о приемке. Суд установил, что работы были выполнены в установленный срок. Заказчик должен был оплатить их до 19 декабря 2024 года, но свои обязательства не исполнил до сих пор.

Суд отмел как несостоятельный привычный довод ответчиков о пропуске сроков оплаты из-за бюджетного недофинансирования. Данный факт не является обстоятельством непреодолимой силы, из-за которого можно было бы допустить пропуск срока оплаты. Иск предпринимателя был удовлетворен. В его пользу по решению суда «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» должен выплатить 349,4 тысячи рублей. В указанную сумму, помимо основного долга по контракту, включена неустойка за просрочку оплаты. При недостаточности у МКУ денежных средств указанная сумма будет взыскана с городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

ИА “Орелград”