На решение дефицита кадров в АПК выделили полмиллиона рублей

Областные власти объявили о проведении конкурсного отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении очередного отбора. Его победители получат субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Заявки от претендентов будут принимать по 18 сентября 2025 года. Цель субсидирования заключается в целевом направлении молодежи на обучение для дальнейшего трудоустройства в сельскохозяйственных организациях, а также в привлечении таких обучающихся для прохождения трудовой практики в региональном АПК.

Заявки и документы принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Победителями отбора будут признаны участники, включенные в сформированный департаментом сельского хозяйства рейтинг. Формироваться он будет по результатам ранжирования поступивших заявок в пределах выделенной на субсидирование суммы, которая составляет 540 499,65 рублей.

Размеры субсидий чиновники будут рассчитывать по уже утвержденной формуле, которая учитывает фактические затраты, понесенные претендентом на субсидию, по заключенным им ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами агровузов и других вузов. Участники отбора должны соответствовать обязательным требованиям на дату рассмотрения их заявок. Так, на едином налоговом счете у них не должно быть долгов свыше 30 тысяч рублей по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты.

Субсидии не положены иноагентам, иностранным юридическим лицам, оффшорным компаниям, банкротам, спонсорам экстремизма, организациям и гражданам, связанным с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Проверка участников отбора на соответствие требованиям осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Право на субсидии имеют индивидуальные предприниматели и организации, ведущие свою деятельность на сельских территориях, официально являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, независимо от организационно-правовой формы. Субсидии могут получить те, кто осуществляет производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, права на такую субсидию не имеют.

