15-летняя орловчанка разбилась на питбайке

8.9.2025 | 10:45 Новости, Происшествия

Её госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось накануне в 14 часов 50 минут в Орле на улице Семинарской у дома №3.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, пострадавшая родилась в 2010 году. Она передвигалась на питбайке GR-X YX125EM. На транспортном средстве не было регистрационного знака.

В указанном месте питбайк налетел на препятствие — бетонную подпорную стенку. Случилась авария.

«Скорая помощь» доставила несовершеннолетнюю в НКМЦ имени Круглой. Её госпитализировали в отделение травматологии.

Также в субботу, 6 сентября, в Болховском районе на трассе «Болхов — Ягодное – Близненские дворы» разбился 40-летний мотоциклист. Известно, что он ехал на мотоцикле Racer Panter (тоже без номеров). На 14-м километре он не справился с управлением и опрокинулся.

Мужчина сам обратился в Болховскую ЦРБ. В итоге его госпитализировали, причём в Орёл, в Орловскую областную клиническую больницу.

