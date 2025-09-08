Количество областных департаментов выросло до двадцати

Двадцатым стал департамент региональной безопасности.

Губернатор Андрей Клычков объявил об оптимизации структуры органов исполнительной власти Орловской области. В частности, он распорядился переименовать управление по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в департамент региональной безопасности. По штатному расписанию в департаменте будут работать 16 человек. В структуру нового ведомства включено управление по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, в структуру которого в свою очередь вошли два отдела: отдел по делам гражданской обороны и отдел обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.

«Текущая ситуация в области безопасности требует дополнительного внимания и контроля. Этот назревший вопрос будет решен. В понедельник представлю нового руководителя данного направления», – рассказал Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. В пресс-службе губернатора пояснили, что создание департамента представляет собой важный шаг в развитии системы обеспечения безопасности региона, направленный на повышение эффективности и координации деятельности различных структур. Решение обусловлено необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Губернатор также внес изменения в положение о системе и структуре органов исполнительной власти Орловской области. В нее, прежде всего, входят сам губернатор, правительство и администрация губернатора и правительства. Это высшая ступень, а уровнем ниже располагаются департаменты, который теперь стало 20: департамент внутренней политики и развития местного самоуправления; департамент госимущества и земельных отношений; департамент госрегулирования цен и тарифов; департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ; департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения; департамент здравоохранения и др.

На третьем уровне располагаются управления Орловской области: мобилизационное управление; управление ветеринарии; управление градостроительства, архитектуры и землеустройства; управление записи актов гражданского состояния; управление лесами; управление по государственной охране объектов культурного наследия и управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области.

