В Орле перед отопительным сезоном 170 домов лишились УК 

8.9.2025 | 10:34 ЖКХ, Новости

Подготовкой зданий к холодам займутся другие управляющие компании. 

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

О рисках по многоквартирным домам 8 сентября на совещании в администрации региона сообщил мэр Орла Юрий Парахин.  

“У нас есть, к сожалению, управляющая компания «Умный дом», которая из года в год недобросовестно подходила к подготовке к отопительному сезону. И вместе с жителями этих многоквартирных домов было принято решение о смене управляющей компании”. 

Всего в управлении этой управляющей компанией находится 171 квартирный дом. Из них 76 с центральным отоплением и 95 с индивидуальным отоплением.  

“Есть график проведения собраний общих к отопительному сезону. Эти дома будут готовы, но уже под управлением других управляющих компаний”, – пояснил Юрий Парахин. 

