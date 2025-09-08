70-летний орловец признался в похищении кроликов

8.9.2025 | 15:10 Криминал, Новости

В процессе преступления несколько из них погибли, ещё несколько – убежали.

Фото: УМВД России по Орловской области

О любопытном криминальном эпизоде рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В полицию обратилась жительница Орловского муниципального округа — из села Спасское. Из её сарая пропали породистые кролики. Стоимость каждого из них составляла около 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что преступник проник в сарай, открыл две клетки и забрал оттуда несколько животных. Было возбуждено уголовное дело.

В краже заподозрили 70-летнего мужчину из соседнего населённого пункта. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что пока орловец переносил животных, несколько из них убежали в неизвестном направлении. Ещё двое кроликов погибли. Полиция обнаружила их тушки.

Пока что следствие продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


