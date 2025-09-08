Суд потребовал убрать нефтеотходы в Змиёвке

8.9.2025 | 14:16 Новости, Происшествия

Также необходимо привести в порядок землю.

Фото: Орловский областной суд

Экологические права местных жителей защитила прокуратура.

После коллективного обращения жителей районного центра ведомство провело проверку. Было установлено, что на улице Почтовой произошёл разлив нефтесодержащих отходов. Они попали в окружающую среду из-за того, что была нарушена целостность металлических хранилищ бывшей мазутно-насосной станции, где и содержались отходы.

На данный момент у хранилищ нет собственника. Орган местного самоуправления должен был следить за охраной и использованием данного земельного участка, но не делал этого.

В итоге прокуратура подала иск к администрации Свердловского района. Ведомство потребовало утилизировать отходы, демонтировать хранилища, а также рекультирировать землю. Районный суд счёл требования законными.

«Исполнение судебного акта находится на контроле», – указали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Отметим, что в конце минувшего года ведомство выступало с похожим сообщением.

ИА «Орелград»


