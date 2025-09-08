Орловский рыбзавод задолжал работникам около 2,9 миллиона

8.9.2025 | 16:19 Важное, Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Задержки с выплатой зарплаты допустили в «РПЗ Полюс». Предприятие осуществляет деятельность в Новодеревеньковском районе. Его основной профиль — переработка и консервирование рыбы.

На данный момент установлено, что в период с мая по июль текущего года ООО задолжало 28 работникам зарплату в общей сумме около 2 миллионов 845 тысяч рублей.

На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело. Принимаются необходимые меры по восстановлению прав сотрудников завода.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, пока что компания получила административный штраф в 30 тысяч рублей. Главе организации внесли прокурорское представление об устранении нарушений. На данный момент задолженность частично погашена.

Ранее об этой же проблеме сообщали в Госинспекции труда.

ИА «Орелград»


