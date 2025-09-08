Игровые комплексы в Ливнах оказались небезопасными

8.9.2025 | 13:20 Закон и порядок, Новости

Информация об изъянах, озвученная в СМИ, подтвердилась.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

Проверку проводила Ливенская межрайонная прокуратура — по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Ранее в СМИ сообщили, что в ненадлежащем состоянии находится игровое оборудование, установленное на улице Дзержинского в рамках проекта по благоустройству «На крыльях перепёлки».

Оказалось, что тревоги были небеспочвенными. В частности, прокуратура выяснила, что «канатно-веревочное оборудование имеет разрывы канатных креплений».

Пока что по указанному факту ведомство внесло главе администрации Ливен соответствующее представление. Вопрос устранения нарушений остаётся на контроле.

Напомним, проект «На крыльях перепёлки» реализовали в минувшем году.

