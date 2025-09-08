Похищенные деньги орловчанки нашли в Омске

8.9.2025 | 13:10 Криминал, Новости

Жительница Орла пострадала от мошенников.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в октябре минувшего года. Мошенники выманили у жительницы Советского района около 1,2 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что средства перевели на счёт мужчины, проживающего в Омске.

Прокуратура Орловской области подала иск о взыскании похищенной суммы с данного гражданина как «неосновательного обогащения».

Требования удовлетворили. Как уточнили в ведомстве, исполнение судебного акта находится на контроле районной прокуратуры.

ИА «Орелград»


