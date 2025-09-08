Сегодня отмечается Собор Орловских святых

8.9.2025 | 11:15 Новости, Общество

Главные торжественные мероприятия проходят в Болхове.

Болхов. Спасо-Преображенский собор. Фото: ИА “Орелград”

Сегодня утром в Спасо-Преображенском соборе отслужил литургию митрополит Орловский и Болховский Тихон. Затем здесь же состоялся молебен всем святым нашей митрополии.

Далее для верующих подготовили праздничную трапезу. Для паломников из разных районов области организован трансфер.

Напомним, что в данном соборе хранятся мощи священника Георгия Коссова (1855-1928), входящего в Собор. В этом году исполняется 25 лет со дня их обретения.

Также в Собор святых Орловской митрополии входят

  • священномученик Иоанн Карабанов,
  • священномученик Иоанн Панков,
  • его сыновья Николай и Петр Панковы,
  • преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский,
  • священномученик Серафим (Остроумов),
  • преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Впервые праздник отметили в 2021 году.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования