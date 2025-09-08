Сегодня отмечается Собор Орловских святых

Главные торжественные мероприятия проходят в Болхове.

Сегодня утром в Спасо-Преображенском соборе отслужил литургию митрополит Орловский и Болховский Тихон. Затем здесь же состоялся молебен всем святым нашей митрополии.

Далее для верующих подготовили праздничную трапезу. Для паломников из разных районов области организован трансфер.

Напомним, что в данном соборе хранятся мощи священника Георгия Коссова (1855-1928), входящего в Собор. В этом году исполняется 25 лет со дня их обретения.

Также в Собор святых Орловской митрополии входят

священномученик Иоанн Карабанов,

священномученик Иоанн Панков,

его сыновья Николай и Петр Панковы,

преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский,

священномученик Серафим (Остроумов),

преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Впервые праздник отметили в 2021 году.

