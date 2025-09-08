Орловчанка фиктивно зарегистрировала пятерых иностранцев

Она стала фигуранткой уголовного дела и угодила под суд.

Вступило в силу решение Советского районного суда города Орла, вынесенное в отношении гражданки России. Ее признали виновной в совершении пяти преступных эпизодов, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили следствие и суд, гражданка России совершила фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания. Действовала она по типовому сценарию. Женщина обращалась с заявлением в областной Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, «преследуя личный интерес».

В своей квартире она «прописывала» иностранцев – ставила их на регистрационный учет. Всего в материалах уголовного дела фигурировало пять эпизодов такой деятельности. Орловчанка прописала у себя пятерых граждан Туркменистана, достоверно зная, что иностранцы по ее адресу ни проживать, ни пребывать фактически не будут. Кроме того, у нее не было даже намерения реально предоставлять свое жилье гостям из Средней Азии.

Следствие и суд посчитали, что женщина нарушила порядок регистрации иностранных граждан, которые, в свою очередь, обязаны уведомлять органы миграционного контроля о своем месте пребывания. Иностранцы решили легализовать свое нахождение в России, и орловчанка им в этом помогла. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, она окончательно получила наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Советский райсуд вынес приговор и по другому аналогичному делу. Его фигурантом стал уроженец Средней Азии, имеющий гражданство России. Молодой человек, который сейчас учится на медика, умудрился фиктивно зарегистрировать в своем доме шестерых граждан Таджикистана. В его случае наказание оказалось еще более суровым. Он тоже получил уголовный штраф за содеянное, но его сумма, в отличие от предыдущего случая, составила 110 тысяч рублей. Суд разрешил осужденному выплачивать штраф в рассрочку – по 10 тысяч рублей ежемесячно.

