Орловское УФАС признало рекламу «Вкусвилл» ненадлежащей

Торговой компании уже выдано предписание о прекращении нарушения.

Как уже рассказывал «Орелград», антимонопольное дело было возбуждено в августе этого года на основании информации, поступившей в региональное Управление ФАС. По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. Антимонопольщики изучили данные о распространении в интернете так называемой контекстной рекламы компании «Вкусвилл», которая «обращала внимание и поддерживала интерес потребителей к покупке товаров с бесплатной доставкой».

«Управлением было установлено, что рассматриваемая информация содержит признаки нарушения пункта 5 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе», – пояснила пресс-служба Орловского УФАС России. – В указанной рекламе сообщается, что доставка товаров из магазина «Вкусвилл» составляет 0 рублей. Вместе с тем, по информации, представленной заявителем, при покупке товаров на сайте «Вкусвилл» доставка будет платная».

Проведенное разбирательство лишь утвердило антимонопольный орган в том, что контекстная реклама содержит признаки нарушения закона. В результате ведомство признало рекламу ненадлежащей и выдало торговой компании предписание о прекращении нарушения. Ранее ФАС оштрафовала «Т-Банк» за ненадлежащую рекламу карты. Как и в предыдущем случае, ведомство пришло к выводу, что действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.

«Радиореклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений, – сообщала по этому поводу антимонопольная служба. – Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5 процента».

По мнению антимонопольной службы, это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге. В отношении «Т-Банка» было возбуждено антимонопольное дело, которое рассмотрела специально созданная комиссия. Она признала рекламу ненадлежащей, выдала организации предписание об устранении нарушения и назначила ей штраф.

ИА “Орелград”