Стали известны условия участия в программе «Земский тренер»

Соответствующий порядок утвердило правительство Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловская область одной из первых в стране примет участие в новой федеральной программе «Земский тренер». Глава региона Андрей Клычков уже подписал необходимые для этого документы. Финансируется программа за счет федерального бюджета, из которого регионы будут получать субсидии на основании поданных ими заявок. И вот теперь правительство Орловской области утвердило порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллион рублей.

Она положена работникам сферы физической культуры и спорта, прибывшим или переехавшим на работу в населенный пункт с числом жителей до 50 тысяч человек, расположенный на территории Орловской области. Также правительство региона утвердило порядок конкурсного отбора претендентов на право получения миллиона рублей. Выплата будет положена только при условии замещения претендентом вакантной должности, включенной в официально сформированный департаментом физической культуры и спорта список.

Выплата предоставляется работнику, победившему в конкурсном отборе и заключившему трудовой договор с организацией физической культуры и спорта, после заключения трехстороннего договора. Земский тренер должен дать обязательство отработать по занятой им должности не менее пяти лет, начиная с даты заключения трудового договора. Конкурсный отбор проводится указанным выше департаментом. В этом году о его проведении должно быть объявлено не позднее 15 сентября, а с 2026 года старт конкурсному отбору должны давать не позднее 30 апреля.

Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты являются: наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в организацию физической культуры и спорта на вакантную должность, включенную в перечень, на условиях полного рабочего дня; принятие работником обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет и возвратить в областной бюджет единовременную компенсационную выплату при расторжении трудового договора ранее этого срока. Часть выплаты придется вернуть в бюджет в случае увольнения земского тренера в связи с его призывом на военную службу.

В этом году заявления департаментом будут приниматься в период с 15 сентября по 15 октября включительно. С 2026 года заявления на участие в конкурсном отборе будут принимать в период с 1 мая по 15 июня. Кстати, в отборе имеют право принимать участие студенты последнего курса обучения, но для этого им потребуется приложить к заявке ходатайство от своей образовательной организации.

Бонусных баллов претенденту добавят наличие дополнительного профессионального образования, прохождение профессионального обучения, наличие ученой степени, почетного звания по основному профилю профессиональной деятельности, а также иных заслуг, которые могли бы быть заявлены как достижения претендента в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта. Иными словами, к заявке можно приложить дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, статьи, отзывы, благодарственные письма, рекомендательные письма и прочие документы, подтверждающие участие в спортивных мероприятиях.

