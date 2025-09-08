Орловского ветерана СВО поддержал Ким Чен Ын

Боец проходил реабилитацию в Северной Корее.

Фото: vestiorel.ru

Александр Непорезов из Верховского района ушёл на СВО добровольцем в январе 2024-го года. После тяжёлого ранения, спустя месяц службы, снова оказался дома. За это время он спас четыре жизни.

Защитника Отечества отметили медалью «За отвагу». Однако он нуждался в реабилитации. Как сообщают «Вести-Орёл», мужчина проходил её в Северной Корее — как и ещё около 100 бойцов. Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил ему современный протез.

Сейчас Александр Непорезов снова находится дома. Ему помогает местный военный комиссариат и районная администрация. Задача на ближайшее будущее — подыскать для бойца подходящую работу.

Всего из Верховского района на СВО ушли около 100 человек. Гуманитарные грузы для этих бойцов здесь собирают девять волонтёрских организаций.

