Орловскую полицию возглавил Виталий Власов

8.9.2025 | 12:01 Закон и порядок, Новости

Пока что он будет руководить областным УМВД как исполняющий обязанности.

Фото: УМВД России по Орловской области

Такую информацию на сегодняшнем совещании в областной администрации сообщил предыдущий глава управления Юрий Савенков. Тогда же стало известно, что сам Савенков занял должность заместителя губернатора Орловской области по региональной безопасности.

Виталий Власов является полковником полиции. Известно, что он окончил орловский Юридический институт МВД имени Лукьянова. Его служба в правоохранительных органах началась в 1992-м году.

Власов служил в уголовном розыске нашего региона, а затем возглавил его. Также он занимал должность заместителя начальника УМВД. Был отмечен медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За безупречную службу в МВД».

ИА «Орелград»


