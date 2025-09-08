Орловщина потеряла позиции в рейтинге труда

Комплексное исследование подготовил центр «РИА Рейтинг».

Его итоги опубликовало «РИА Новости». За основу взяли данные по регионам за 2024-й год. Эксперты проанализировали восемь основных показателей, учитывая зарплату, условия труда, занятость, ёмкость рынка.

Орловская область набрала 68,3 рейтингового балла и оказалась на 49-м месте. Примечательно, что в списке по итогам 2023-го наш регион был на 46-м месте (хотя и с худшим результатом — 63,99 балла).

В первую пятёрку вошли Москва, Петербург, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область. Замыкают рейтинг Тува, Дагестан и Ингушетия.

