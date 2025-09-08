Ритуальная компания отстаивает репутацию в суде

ИП Симаева специализируется на изготовлении и установке памятников с 2016 года.

География работы широка: Орёл, районы Орловской области, Москва, Курск, Брянск, Калуга, Тверь, Самара, Нижний Новгород. Выполненных памятников за эти годы более тысячи.

Ударом по репутации предприниматель считает решение Северного районного суда, по которому ее обязали отвечать за изделие, которому почти два года. Конфликт возник из-за инцидента с памятником, установленным офицеру на кладбище в Ливнах в июне 2022 года. Предусматривался гарантийный срок – 1 год, спустя 1 год и 10 месяцев памятник упал.

Вес плиты около 150 кг. Ее крепление производится на специальный клей и стальной штырь (12 см × 12 мм). По словам предпринимательницы, опора согнута под 90 градусов, плита расколота на три части. ИП настаивает – это внешнее воздействие. Примечательно, что предприниматель предложила альтернативное решение: изготовление нового памятника с условием обращения в полицию при повторном инциденте. Новый памятник готов и находится на складе, но клиентка приняла решение обратиться в суд.

Экспертом, привлеченным к разбирательству, выдвигались самые разные версии случившегося: от падения из-за сильного порыва ветра до использования некачественного материала, несоблюдения технологии монтажа и воздействия третьих лиц. Суд посчитал, что за повреждения памятника все же отвечают производитель и установщик. ИП обязали обеспечить новый памятник, возместить судебные издержки.

«Мы зарабатывали свою репутацию годами. И вот так, в одночасье потерять её не намерены, не имеем на это права», — подчеркнула предприниматель Симаева.

Решение районного суда оспаривается.

Симаева настаивает: версия о том, что кто-то намеренно уронил плиту на кладбище в Ливнах, косвенно подтверждается характером сгиба металлического штыря-держателя и следами ударов на остатках плиты. Так, в Болхове памятник герою Советского Союза Василию Степину «падал» трижды. В таких инцидентах стоит разбираться правоохранителям, а не гражданским судам, считает предприниматель.

ИА “Орелград”