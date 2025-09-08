Савенков назначен заместителем губернатора 

8.9.2025 | 10:14 Важное, Новости, Общество

 Экс-начальник орловской полиции будет курировать вопросы безопасности. 

Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Официальное представление нового коллеги состоялось 8 сентября в ходе аппаратного совещания. Начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков стал заместителем губернатора по региональной безопасности. 

“Юрия Николаевича вы все знаете. Его особо представлять не надо, – отметил глава региона Андрей Клычков. – Юрий Николаевич с его авторитетом, убежден, окажет нам огромное содействие, помощь по вопросам региональной безопасности. Мне кажется, это решение давно назрело, – заявил Клычков. – Сегодняшние события, которые показывают ожесточённое стремление со стороны Запада и украинских вооруженных сил наносить удары по территории Российской Федерации, Орловской области. Это одно из ключевых направлений безопасности, которые сегодня Юрий Николаевич будет курировать, зная всю территорию, весь этот блок вопросов, много лет обеспечивая безопасность в регионе. Уверен, что с учётом этого опыта у нас и ситуация будет оперативнее решаться, и многие вопросы, которые сегодня требуют внимания, будут именно под этим вниманием. Юрий Николаевич еще раз поздравляю с назначением, желаю успехов”.  

Отметим, должность зама по безопасности впервые введена в регионе.  

ИА “Орелград”


