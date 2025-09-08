Орловские аграрии вышли на новый рубеж уборочной

8.9.2025 | 10:33 Новости, Экономика

В регионе собрали три миллиона тонн зерновых и масличных культур.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Об этом объявил губернатор Орловской области. Андрей Клычков опубликовал такое сообщение в социальных сетях.

«К завершению кампании ожидаем до 5 миллионов тонн урожая», – отметил он. Также он указал, что уборочная кампания находится «в самом разгаре».

Кроме того, Клычков отметил, что значительная роль в достижении таких показателей связана с высокоурожайными сортами зерновых культур, указав на вклад селекционеров в общее дело.

Ранее стало известно, что в «Книгу рекордов России» включили два орловских достижения, связанных именно с урожайностью пшеницы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования