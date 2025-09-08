Орловские аграрии вышли на новый рубеж уборочной

В регионе собрали три миллиона тонн зерновых и масличных культур.

Об этом объявил губернатор Орловской области. Андрей Клычков опубликовал такое сообщение в социальных сетях.

«К завершению кампании ожидаем до 5 миллионов тонн урожая», – отметил он. Также он указал, что уборочная кампания находится «в самом разгаре».

Кроме того, Клычков отметил, что значительная роль в достижении таких показателей связана с высокоурожайными сортами зерновых культур, указав на вклад селекционеров в общее дело.

Ранее стало известно, что в «Книгу рекордов России» включили два орловских достижения, связанных именно с урожайностью пшеницы.

