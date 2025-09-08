Орловцев позвали в СССР и в мистическую Москву

Любопытные книжные новинки представила областная библиотека.

Орловская областная научная универсальная библиотека им. И.А. Бунина открыла выставку литературы, посвященную 878-й годовщине основания Москвы. Она проработает по 30 сентября. В этом году празднование Дня города в Москве состоится 13 и 14 сентября. Издания, представленные на выставке «Новые книги – Новые знания» посвящены столице. Среди них есть любопытные новинки.

«Книга «Сделано в СССР. Архитектура бывших республик Советского Союза, от авангарда и сталинского ампира до модернизма» приглашает в необычное путешествие по удивительным зданиям, построенным в период СССР, – говорят в «Бунинке». – За внушительный 69-летний период существования СССР было построено огромное количество смелых, необычных, монументальных домов, которые и по сей день впечатляют и завораживают. В это издание вошли красочные фотографии и подробная информация о 44 самых знаковых зданиях со всего бывшего Советского Союза».

Рекомендуют организаторы обратить внимание и на книгу под названием «Мистическая Москва: самые загадочные места и легенды столицы, от которых захватывает дух». Это издание рассказывает читателю о «нехороших» домах и геопатогенных зонах, катакомбах и призраках города, а также обо всех тайнах и волшебных местах, где исполняются самые сокровенные желания. Прочувствовать всю атмосферу города в данном случае помогут красочные фотографии. Организаторы выставки подчеркивают, что Москва считается одним из самых загадочных городов мира и хранит множество легенд и преданий, секретов и тайн.

«Почти в каждом старинном городе есть высокая башня, а в крупных городах их бывает даже несколько, – продолжают в «Бунинке». – В Москве, где сходятся Большая и Малая Сухаревская площади, когда-то стояла красавица Башня. В книге «Сухарева башня», представлены все этапы истории появления на карте Москвы такого необычного архитектурного объекта как Сухарева башня. Ее история неразрывно связана с именами Петра I, Леонтия Магницкого, графа Шереметева, многими прославленными русскими путешественниками и моряками».

На выставке экспонируется еще целый ряд очень интересных изданий, в том числе: книга известного журналиста и бытописателя Михаила Пыляева «Старая Москва» (автор собирал занимательные истории и анекдоты XVIII-XIX веков), книга Наталии Майоровой «Мотивы русской архитектуры», изданная по страницам одноименного журнала 1873-1880 годов, книга историка Виталия Калашникова «Артефакты Москвы», книга-альбом «Зелеными маршрутами Москвы» и др.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”