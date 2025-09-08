В Орле проведут форум «Я – Доброволец»

Мероприятие пройдет не позднее 5 декабря 2025 года.

Организатором форума выступит бюджетное учреждение Орловской области «Орловский областной центр молодежи «Полет». Учреждение уже ищет исполнителя, объявив соответствующий тендер. По условиям последнего региональный форум «Я – Доброволец» пройдет в городе Орле не позднее 5 декабря 2025 года. Вход на форум будет свободным. Исполнитель обязан обеспечить проведение открытия форума в зале общей площадью не менее 800 квадратных метров. Помещения должны соответствовать санитарным нормам.

«Помещение для проведения открытия форума должно быть оборудовано сценой не менее 10х4 метров, туалетами, количеством посадочных мест не менее 400, гардеробом не менее чем на 400 человек, оснащено звуковой и видео аппаратурой, – следует из документации тендера. – Помещения необходимо оформить информационным баннером. Макеты должны быть согласованы с заказчиком».

Победитель тендера должен предоставить услуги звукорежиссера с подбором фонограмм в соответствии со сценарием, оформить сценическое пространство, предоставить комплект светового оборудования, светодиодный экран и другое оборудование, необходимое для проведения мероприятия и имеющее соответствующую сертификацию. Исполнитель также должен сам разработать световую партитуру программы.

Планируется устройство фотозоны для желающих сделать селфи на память. Причем фотозона должна быть снабжена не менее чем тремя мотивирующими табличками для фотографирования, размером не менее 90 сантиметров каждая. Фотозону смонтируют за два часа до старта форума, а после его окончания ее тут же демонтируют. В рамках проведения форума «Я – Доброволец» планируется организация восьми волонтерских акций «Неделя добрых дел». В каждой из них примут участие не менее 10 волонтеров.

Примерный перечень направлений этих акций на данный момент выглядит так: экологическое, социальное, культурное, медицинское и патриотическое волонтерство, волонтерство общественной безопасности и медиаволонтерство. Победитель тендера также должен будет позаботиться о расходных материалах, оборудовании, инвентаре и реквизите, необходимых для проведения волонтерских акций, а при необходимости подготовить и трансфер к месту проведения акции из расчета не менее 14 000 рублей на одну акцию.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”