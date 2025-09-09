Орловчанке отказали в индексации вклада 1991 года

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел иск к Сбербанку.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, местная жительница подала иск к ПАО «Сбербанк России» о взыскании суммы банковского вклада, процентов и компенсации причиненных убытков. В обоснование своих требований она указала, что в апреле 2025 года обратилась в указанный банк и попросила предоставить ей информацию по остаткам средств на ее счетах по состоянию на 1 января 1991 года. А затем попросила провести индексацию по ним.

«Поскольку должного ответа она не получила, то обратилась в суд, и просила взыскать с ПАО «Сбербанк России» сумму вклада, сумму процентов по договору банковского вклада, компенсацию причиненных убытков, – следует из информации пресс-службы суда. – В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал, указал, что компенсационные выплаты по счетам истицей получены в полном объеме в 2009 году».

Суд изучил представленные доказательства и выслушал доводы сторон. Оценив собранные по делу доказательства, он решил отказать орловчанке в удовлетворении исковых требований. Суд пришел к выводу о том, что законодательство не обязывает банки индексировать вклады. Что касается компенсации вкладов, то женщина получила ее в 2009 году в установленном порядке. Решение еще не вступило в законную силу, и проигравшая сторона вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Порядок компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке определяется постановлением правительства РФ от 25.12.2009 № 1092. В 2025 году право на получение компенсационных выплат по вкладам, действовавшим по состоянию на 20 июня 1991 года, имеют граждане РФ, в том числе наследники, относящиеся к указанной категории: по 1945 год рождения включительно — в трехкратном размере остатка вкладов; 1946-1991 годов рождения — в двукратном размере остатка вкладов, исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году.

ИА “Орелград”