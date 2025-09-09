Орловца будут судить за манипуляции с макетом гранаты

Мужчина пытался угрожать окружающим.

Оригинальное дело рассмотрит Глазуновский районный суд. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в деревне Ловчиково.

Местный житель, находясь в общественном месте, достал учебный макет гранаты и начал угрожать окружающим. Причём — без какого-либо повода, просто из хулиганских побуждений.

В итоге было возбуждено дело по статье 213, часть 1, пункт «а» («хулиганство, совершённое с угрозой применения насилия к гражданам»). На данный момент оно уже направлено в суд.

ИА «Орелград»