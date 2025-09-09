В Орле у горпарка мотоциклист врезался в иномарку

Водитель мотоцикла получил повреждения.
Новость сообщили в ГАИ Орловской области.
Авария произошла накануне в 21 час 40 минут, практически у входа в Городской парк. 24-летний парень ехал на «Сузуки GSX» по улице Горького (со стороны Красноармейской).
На перекрёстке он не уступил дорогу «Тойоте», которой управлял 36-летний водитель. Иномарка выезжала на улицу Горького с улицы Пионерской. Произошло столкновение.
Пострадал только мотоциклист. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Однако в итоге врачи отпустили орловца на амбулаторное лечение.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП.
ИА «Орелград»