В Орле у горпарка мотоциклист врезался в иномарку

Водитель мотоцикла получил повреждения.

Новость сообщили в ГАИ Орловской области.

Авария произошла накануне в 21 час 40 минут, практически у входа в Городской парк. 24-летний парень ехал на «Сузуки GSX» по улице Горького (со стороны Красноармейской).

На перекрёстке он не уступил дорогу «Тойоте», которой управлял 36-летний водитель. Иномарка выезжала на улицу Горького с улицы Пионерской. Произошло столкновение.

Пострадал только мотоциклист. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Однако в итоге врачи отпустили орловца на амбулаторное лечение.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП.

ИА «Орелград»