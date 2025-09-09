Орловца обвинили в подделке и грабеже

По версии следствия, он завладел автомобилем брата, изготовив поддельный документ.
Дело рассмотрит Колпнянский районный суд. Местная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.
Местному жителю вменяют две статьи — 327, части 1 и 3 (подделка и использование официального документа), а также 161, часть 1 (грабёж).
Согласно текущей версии, преступление произошло в этом году в июне. Орловец изготовил поддельный договор купли-продажи автомобиля ВАЗ-21124. Реально же машина принадлежала его брату. Однако согласно поддельному договору, обвиняемый якобы купил данный автомобиль и стал его собственником.
Орловец завладел транспортным средством (причём в присутствии настоящего владельца). Затем он предоставил поддельный договор, чтобы зарегистрировать права собственности на машину.
На данный момент дело направлено в суд.
Ранее стало известно, что жителя Орловской области будут судить за угрозы с применением макета ручной гранаты.
ИА «Орелград»