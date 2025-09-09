Орловское сельхозпредприятие крупно оштрафовали за лес

9.9.2025 | 13:40 Закон и порядок, Новости

Растительность появилась на землях, отведённых для сельскохозяйственных работ.

Фото: ИА «Орелград»

К ответственности привлекли ООО «Арта». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Нарушение выявило региональное управление Россельхознадзора, в рамках выездной проверки. Как рассказали в ведомстве, в запустение пришёл участок, расположенный в Кромском районе в Шаховском сельском поселении. «Арта» является его правообладателем.

Сорная растительность (как деревья и кустарники, так и просто трава) покрыла участок на площади 64,4 гектара.

В итоге ООО пришлось нести административную ответственность — ведомство наложило на «Арту» серьёзный штраф. Также компании выдали предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»


