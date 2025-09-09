Орловцев попросили информировать о подозрительных лицах на выборах

Жителей Орла призывают ответственно отнестись к правилам безопасности.

Трехдневное голосование пройдет с 12 по 14 сентября. Горожане выберут депутатов седьмого созыва Орловского городского Совета.

Администрация Орла попросила обращать внимание на подозрительных людей, контролировать появление бесхозных предметов (сумки, свертки, пакеты). Не привлекая лишнего внимания, о вещах и странных гражданах стоит сообщить председателю избирательной комиссии, в полицию (02), в службу спасения (112). Категорически запрещено самостоятельно трогать подозрительные предметы, напоминает горадминистрация.

Напомним, в выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва участвуют 377 кандидатов от избирательных объединений и самовыдвиженцы.

ИА “Орелград”