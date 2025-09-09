Орловская область совершила торговый поворот

Акцент внешней торговли сместился на Юг и Восток.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный, выступивший на аппаратном совещании у губернатора, рассказал об изменении торговых маршрутов. Связано это с непростой геополитической ситуацией в мире, в том числе с введением коллективным западом все новых пакетов санкций в отношении России. Неудивительно, что торговый акцент сместился: доля Запада в нем сокращается, а доли Юга и Востока, наоборот, растут.

«Представитель Россельхознадзора указал на изменение структуры экспортных направлений: ранее доминировали европейские страны, теперь же ключевой упор делается на страны ЕАЭС и Восток, занимающие соответственно 55 и 42 процента от общего объема экспорта. Доля европейских стран сократилась до 3 процентов, – информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Евгений Черный подчеркнул важность активного участия ведомства в поддержке российских производителей, стремящихся укрепить свои позиции на мировой арене».

Что касается статистики, то общий объем экспорта зерновой продукции из Орловской области составил в этом году 205 тысячи тонн, что на 44 процента меньше, чем было годом ранее. Впрочем, по мнению экспертов, в этом отношении Орловская область лишь следует наметившемуся общероссийскому тренду. В этом году объемы экспорта российского АПК упали. Однако и на этом фоне имеются позитивные тенденции. Например, Орловская область в 2,3 раза нарастила экспорт гречневой крупы.

По данным ТУ Россельхознадзора, за восемь месяцев прошлого года из региона было отгружено 636 тонн указанной продукции. Крупнейшим покупателем орловской гречки стала Молдова, закупившая около 61 процента от всего экспортного объема. Гречневую крупу у орловских аграриев в этом году также закупали Беларусь, Сербия, Армения, Грузия и Израиль.

Кроме того, объемы отгрузки растительных масел выросли на 31 процент, а экспорт шрота увеличился на 20 процентов и перешагнул порог в 20 тысяч тонн. Только в июле 2025 года должностными лицами ТУ Россельхознадзор была проконтролирована отгрузка за рубеж 14,9 тысячи тонн рапсового и соевого масла производителей Орловской области. В основном продукция отгружалась в Китай.

Всего с начала года под контролем Управления Россельхознадзора на экспорт было отправлено 73,13 тысячи тонн рапсового, соевого и подсолнечного масла. Закупали эту продукцию Китай, Индия, Латвия, Азербайджан и Беларусь. Для сравнения, годом ранее Орловщина отправила на экспорт 55,8 тысячи тонн растительных масел. В ведомстве подчеркнули, что каждая сформированная на экспорт партия соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров, что было подтверждено результатами лабораторных исследований подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«За неполных два года Управление Россельхознадзора осуществило контроль за экспортом 57 тысячи тонн кормов и кормовых добавок, причем около 7 тысяч тонн ушло непосредственно в Китай. Впервые с прошлого года начали поступать прямые поставки мясной и молочной продукции в страны дальнего зарубежья, включая Японию, Турцию и Узбекистан, – добавили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Евгений Черный добавил, что приоритетом остается работа по интеграции местных предприятий в глобальные цепочки поставок, открытие новых рынков и повышение доступности сертификационных процедур для фермеров и производителей».

ИА “Орелград”