«Пришлось уволить»: Клычков рассказал, где «хромал» Альянов

Губернатор Орловской области поделился наблюдениями в ходе прямого эфира.

8 сентября в комментариях орловцы продолжили задавать вопросы по поводу лекарственного обеспечения.

«На сентябрь опять прекратилась выдача, но не бегать же постоянно в прокуратуру», – написала одна орловчанка.

«Мы здесь недавно разбирались, – ответил Андрей Клычков. – Мне даже пришлось уволить главу департамента здравоохранения, в том числе и по этому. У нас много на складе, мы закупили. Логистика хромает, как оказалось».

Напомним, 4 сентября на совещании с главами муниципальных образований губернатор заявил, что «не видит перспектив совместной работы» с Александром Альяновым. Среди претензий были как медицинские стройки, так и лекарственное обеспечение. На следующий день глава департамента здравоохранения простился с коллегами, его фото и имя исчезли с Портала региона.

Отметим, Альянов возглавил депздрав в качестве «исполняющего обязанности» в июле 2024 года. С октября 2023 года “ио” был Дмитрий Пух. До него депздав возглавляли Игорь Петчин, Станислав Шувалов. Они проработали в Орловской области около года.

ИА “Орелград”