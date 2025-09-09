В районах Орловщины будет работать Мобильная приёмная прокурора

Граждане смогут попасть на приёмы 18 сентября.

Мобильная приёмная будет работать во Мценском и Кромском районах.

Так, во Мценске граждан примет Татьяна Сорокина, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области. Пообщаться с ней можно будет с 10 до 12 в здании местной межрайонной прокуратуры (на улице Красноармейской, 15).

В Кромах приём пройдёт также с 10 до 12, в здании прокуратуры района (переулок Ленинский, 32). С жителями муниципального образования будет общаться Наталия Петрухина, глава отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Орловской области.

По вопросам предварительной записи нужно звонить по телефонам:

8 (486-2) 40-56-49 – Наталья Харыбина, старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан,

8 (486-46) 2-14-82 – Мценская межрайонная прокуратура,

8 (486-43) 2-15-69 – прокуратура Кромского района.

ИА «Орелград»