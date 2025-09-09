В районах Орловщины будет работать Мобильная приёмная прокурора

9.9.2025 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Граждане смогут попасть на приёмы 18 сентября.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Фото: Прокуратура Орловской области

Мобильная приёмная будет работать во Мценском и Кромском районах.

Так, во Мценске граждан примет Татьяна Сорокина, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области. Пообщаться с ней можно будет с 10 до 12 в здании местной межрайонной прокуратуры (на улице Красноармейской, 15).

В Кромах приём пройдёт также с 10 до 12, в здании прокуратуры района (переулок Ленинский, 32). С жителями муниципального образования будет общаться Наталия Петрухина, глава отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Орловской области.

По вопросам предварительной записи нужно звонить по телефонам:

  • 8 (486-2) 40-56-49 – Наталья Харыбина, старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан,
  • 8 (486-46) 2-14-82 – Мценская межрайонная прокуратура,
  • 8 (486-43) 2-15-69 – прокуратура Кромского района.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования