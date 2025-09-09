Поступили избирательные бюллетени для городских выборов

ТИК Советского района Орла получила их в типографии «Труд».

Общее число бюллетеней – 169 850 экземпляров, из них по 50% для единого избирательного округа и для одномандатных округов. Они будут использоваться в формировании Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Бюллетени предназначены для голосования через КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней), пояснили в ТИК.

9 сентября пройдет пересчёт всех поступивших материалов. 10 сентября состоится передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии города.

Напомним, 224 кандидата выдвинуты отделениями политических партий по единому избирательному округу, 153 кандидата выдвинуты по одномандатным округам, в порядке самовыдвижения – 13 кандидатов. Новый состав представительного органа Орла формируется 12, 13 и 14 сентября.

ИА “Орелград”