Сегодня в Орле откроется выставка Зураба Церетели

На выставке будет представлено около 80 произведений мастера.

Это живопись и графика, скульптура, малая пластика, а также эмали.

Открытие выставки состоится в 16 часов в Информационно-выставочном центре (на Салтыкова-Щедрина, 33).

Проект представит Татьяна Кочемасова – вице-президент Российской академии художеств. Также на открытии будут присутствовать представители культурных учреждений и творческих союзов Орловской области.

Ознакомиться с экспозицией можно будет до 15 октября.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»