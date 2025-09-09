Мэрия Орла ответила на упрёки в англоязычном названии фестиваля

Недовольство орловцев вызвал «Септембер Фест».

Ярмарка пройдёт в сквере Семьи 12, 13 и 14 сентября (в дни выборов депутатов Горсовета).

Однако многих пользователей эта новость не обрадовала. Недовольство у граждан вызвало англоязычное (хоть и записанное кириллицей) название мероприятия.

Как пояснили в комментарии с официального аккаунта Администрации Орла, «использование английских слов отражает взаимодействие и слияние культур, а также подчёркивает международный характер фестиваля, привлекая внимание в том числе и иностранных участников, что создаёт атмосферу гостеприимства»

«Кроме того, название носит элемент креативности и подчёркивает как русскую идентичность, так и открытость к международному сотрудничеству и современным тенденциям», — добавили представители городских чиновников.

Также в мэрии признали, что «использование англицизмов в русском языке стало частью нашей повседневной речи».

Напомним, что в июне этого года Госдума приняла законопроект, направленный на защиту русского языка (поправки к федеральному закону «О защите прав потребителей»). Он должен вступить в силу 1 марта 2026 года.

ИА «Орелград»