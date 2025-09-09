СМИ анонсировали приезд в Орёл Сергея Чемезова

Ожидается, что глава «Ростеха» должен посетить гимназию имени Столыпина.

Напомним, Чемезов присутствовал на её открытии в июне 2024 года. Сегодня в гимназии должны открыть «спортивные объекты».

Новость о возможном приезде Чемезова опубликовал портал «Орловские новости». Косвенным подтверждением является то, что накануне во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков рассказал, что отложил поездку в Нарышкино, чтобы встретить неких гостей.

Интересно, что в 2024 во время предыдущего визита Чемезова он не встречался с Клычковым (по крайней мере, публично). Тогда на открытие гимназии губернатор не смог приехать.

