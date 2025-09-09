В Орле презентовали информационную систему «Образование-57»

Мероприятие прошло на базе Регионального центра оценки качества образования.

Как сообщили в Центре, презентация прошла в рамках рабочего совещания, участниками которого стали руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием Орловской области. Новая региональная государственная информационная система «Образование-57» внедряется по распоряжению регионального правительства. Она предназначена для всех дошкольных и общеобразовательных организаций региона.

«Переход на новую платформу направлен на создание единого цифрового образовательного пространства Орловской области, что позволит автоматизировать ключевые административные и управленческие процессы, упростить сбор и анализ данных, а также повысить качество образовательных услуг», – пояснили в Региональном центре оценки качества образования.

В рамках проведенного рабочего совещания специалисты Центра совместно с разработчиками подробно рассказали о новой системе «Образование-57», а также наглядно продемонстрировали ее функциональные возможности и преимущества по сравнению с действующими решениями. «Муниципальным координаторам были продемонстрированы основные модули системы, а спикеры анонсировали серию обучающих вебинаров и подготовку подробных инструкционных материалов для администраций школ и детских садов», – добавили в Центре.

Новшества уже активно внедряются. Так, чуть ранее департамент образования Орловской области объявил о запуске в сентябре 2025 года новой системы электронного журнала и дневника успеваемости обучающегося на платформе региональной государственной информационной системы «Образование-57». При этом ведомство попросило родителей и других законных представителей детей с пониманием отнестись к этому переходу. В департаменте подчеркнули, что функционал привычного пользователям электронного журнала и дневника будет полностью сохранен.

«Платформа подвергается технологическому обновлению, в ходе которого произойдет миграция всех учетных данных и архивных данных без их утраты, – следует из информации департамента образования. – Доступ к журналу успеваемости будет осуществляться через новый интерфейс, отличающийся повышенной надежностью, безопасностью хранения персональных данных и удобством использования».

Вход в электронный журнал и дневник успеваемости обучающихся будет возможен с помощью учетной записи ЕСИА, что позволит обеспечить безопасное образовательное пространство. Переходный период будет организован таким образом, чтобы обеспечить бесперебойность и преемственность в работе системы для всех участников образовательного процесса, заверили в департаменте.

