В Орле в парке Победы посадили 30 деревьев

9.9.2025 | 11:00 Новости, Общество

Молодые берёзы и клёны будут напоминать о защитниках Отечества.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Акцию организовало орловское отделение КПРФ. В ней приняли участие губернатор Андрей Клычков, сенатор Василий Иконников, зампред областного совета Иван Дынкович и другие лица, общественники, молодёжь и школьники.

Деревья высадили в качестве символа жизни — как напоминание о подвиге участников Великой Отечественной войны, а также наших современников, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

«Символично, что акция прошла в день старта обучения участников СВО – победителей региональной программы «Герои земли Орловской»», – отметили в пресс-службе губернатора. Также она была приурочена к Году защитника Отечестве и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИА «Орелград»


