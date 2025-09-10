В Орле запускают центр раннего выявления онкологии

Для этого уже закуплено медоборудование на 50 миллионов рублей.

Центр создаётся в Больнице имени Боткина. Об этом рассказал губернатор Орловской области.

«В планах – открыть такие центры на межрайонном уровне, чтобы охватить всё население области», – добавил он.

Сегодня Клычков посетил центр амбулаторной онкологической помощи Больницы Боткина, а также дневной стационар её поликлиники.

Губернатору продемонстрировали два биопсийных пистолета, полученные в августе . Техника предназначена для получения образцов тканей, необходимых для гистологических исследований. Устройства позволяют врачам получать точные и качественные образцы. Стоимость оборудования, включая монтаж и обслуживание — 918 тысяч рублей.

Также Андрей Клычков упомянул «бокс биологической безопасности за 1,3 миллиона» рублей. А в октябре в больницу поступит оборудование на 28 миллионов. Это передовые системы эндоскопической и ультразвуковой визуализации.

ИА «Орелград»