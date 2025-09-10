Депутатам облсовета доложили о нарушениях при строительстве ФАПа

Недостатки и срыв сроков работ стали поводом для выдачи предписания.

Заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Орловской области Наталья Новикова выступила с докладом на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов. Она рассказала депутатам о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на приобретение быстровозводимых модульных конструкций ФАПов. Проверка коснулась строительства ФАПа в селе Красное Залегощенского района.

Как пояснили в КСП, Наталья Новикова руководила этим контрольным мероприятием. А проведено он было по поручению региональных парламентариев. «Предметом контроля стали бюджетные средства, выделенные БУЗ Орловской области «Залегощенская ЦРБ» в целях реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году», – уточнили в КСП.

Из отчета следует, что нарушения допускались на всех этапах строительства, как в процесс обоснования начальной цены контракта, так и в процессе приемки построенного объекта. Среди ключевых нарушений были названы: незаконное обоснование начальной цены контракта, нарушения правил проведения электронного аукциона, приемка объекта, не соответствующего условиям контракта, срыв сроков строительства на 91 день.

«Также были обнаружены недостатки в бухгалтерском учете, несоответствие санитарным и строительным нормам (включая неправильную отделку пола и отсутствие необходимого оборудования), нарушение устройства доступного входа для маломобильных групп населения и сокрытие информации о начисленной неустойке в размере почти 193 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

По итогам проверки в адрес руководства Залегощенской центральной районной больницы, которая выступала заказчиком работ и получила на это из бюджета денежные средства, было внесено представление для устранения выявленных нарушений. И.о. главного врача больницы Светлана Зубова, кстати, также выступила на заседании профильного комитета. И она сообщила, что выявленные аудиторами нарушения со стороны медучреждения уже устранены.

«В то же время со стороны подрядчика необходимые работы по исправлению недостатков выполнены не были, – отмечают в пресс-службе регионального парламента. – Председатель комитета Иван Дынкович обратил внимание на то, что в случае бездействия подрядчика необходимо обратиться в прокуратуру. Зампред комитета Игорь Рыбаков задал вопрос о кадровом обеспечении нового фельдшерско-акушерского пункта и наличии медицинского персонала для работы в нем. Светлана Зубова ответила, что в ФАПе работает фельдшер и открыт аптечный пункт».

